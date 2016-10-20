Чехия создала подразделение для борьбы с пропагандой России

Подразделение будет бороться с дезинформацией в соцсетях и прессе в реальном времени.

Чехия начнет реально бороться с пропагандой России. @flickr.com/photos/james_clear

Министерство внутренних делсоздало подразделение для борьбы с российской пропагандой, которая влияет на общественное мнение в странах ЕС и НАТО.

Об этом, как сообщает Reuters, объявил глава министерства Милан Хованец. В сентябре контрразведка Чехии заявила о том, что Россия развернула "информационную войну" в стране, создав сеть марионеточных групп и агентов-пропагандистов, которые могут быть использованы для дестабилизации страны.

Хованец рассказал, что новое подразделение министерства насчитывает 20 сотрудников. Они будут разоблачать дезинформацию, а также тренировать чиновников, как вести себя в противодействии пропаганде.

"Мы хотим попасть в каждый смартфон", - сказал Хованец на совместной пресс-конференции с генералом НАТО Петером Павелом.

"Подразделение в реальном времени будет отвечать на любую дезинформацию в социальных сетях и других коммуникационных средствах", - сказал чешский министр.

Напомним, что завтра Европарламент рассмотрит резолюцию о российскую пропаганду. В документе, одобренном комитетом по иностранным делам Европараламента в понедельник, в частности, говорится, что Россия "агрессивным образом" использует широкий спектр инструментов, в том числе специальные фонды, вещатели на разных языках, новостные агентства, общественные и религиозные группы, социальные сети и троллей в Интернете.