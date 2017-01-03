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Часть сирийской оппозиции вышла из переговоров из-за нарушения перемирия войсками Асада

3 января в 02:08

Повстанцы заявили о заморозке подготовки к переговорам в Астане.

Сирийская армия захватывает район
Повстанцы обвинили Асада в нарушении перемирия
Представители около десяти сирийских повстанческих группировок заявили, что замораживают подготовку к мирным переговорам из-за систематических нарушений перемирия войсками режима президента Башара Асада.

"Так как эти нарушения продолжаются, группы оппозиции заявляют о замораживании всех обсуждений, связанных с переговорами в Астане", – сказано в совместном заявлении группировок оппозиции, передает AFP.   

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Совет Безопасности ООН в субботу, 31 декабря, поддержал проект резолюции о прекращении огня в Сирии.

Как сообщалось ранее, турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии. Предложенное перемирие не распространяется на курдское ополчение и террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида". В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.

Основные моменты истории сирийского конфликта  читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия Асад РФ Турция Астана
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