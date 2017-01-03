Часть сирийской оппозиции вышла из переговоров из-за нарушения перемирия войсками Асада

Повстанцы заявили о заморозке подготовки к переговорам в Астане.

Повстанцы обвинили Асада в нарушении перемирия

Представители около десяти сирийских повстанческих группировок заявили, что замораживают подготовку к мирным переговорам из-за систематическихвойсками режима президента Башара Асада.

"Так как эти нарушения продолжаются, группы оппозиции заявляют о замораживании всех обсуждений, связанных с переговорами в Астане", – сказано в совместном заявлении группировок оппозиции, передает AFP.

Совет Безопасности ООН в субботу, 31 декабря, поддержал проект резолюции о прекращении огня в Сирии.

Как сообщалось ранее, турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии. Предложенное перемирие не распространяется на курдское ополчение и террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида". В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.

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