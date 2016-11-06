Бывший охранник Путина назначен заместителем директора ФСБ

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Зиничев был назначен еще в прошлом месяце, но стало известно об этом только сейчас.

Зиничев подал в отставку с должности исполняющего обязанности губернатора Калининградской области и был назначен заместителем ФСБ в октябре Газета.ру

Новым заместителем директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) назначен бывший охранник президента РФ Владимира Путина Евгений Зиничев.

Зиничев подал в отставку с должности исполняющего обязанности губернатора Калининградской области и был назначен заместителем ФСБ в октябре, отметили в пресс-службе ФБС 5 ноября, сообщает "Радіо Свобода".

В ФСБ не сообщили, почему о назначении объявили только сейчас.

Зиничев был сотрудником личной безопасности Путина несколько лет назад. В то же время ФСБ заявляет, что он "в силовых структурах с июня 1987 года", еще когда нынешняя ФСБ называлась КГБ.

Ранее сообщалось, что Путин своим указом назначил командующим воздушно-десантных войск ВС РФ генерал-полковника Андрея Сердюква, который до этого исполнял обязанности командующего группировкой российско-оккупационных войск в Донбассе и был руководителем операции по захвату Крыма.

Ранее Путин своим указом назначил российских генералов, которые воевали в Донбассе, на командные должности в Южном и Западном военных округах ВС РФ.