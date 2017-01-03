Бывший глава Гонконга предстал перед судом по обвинению в коррупции

Цанг не признал себя виновным в неправомерных действиях и взяточничестве.
Сторона обвинения утверждает, что он арендовал по низкой цене квартиру у одного из крупных акционеров Wave Media. В дальнейшем он одобрил выдачу компании лицензии без объявления о конфликте интересов. По мнению прокуратуры, компания оплатила ремонт квартиры для Цанга, а тот представил дизайнера к награде.
Цанг не признал себя виновным в неправомерных действиях и взяточничестве. Если Цанга признают виновным, он может получить тюремный срок.Интерфакс-Украина