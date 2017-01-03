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Бывший глава Гонконга предстал перед судом по обвинению в коррупции

3 января в 12:38

Цанг не признал себя виновным в неправомерных действиях и взяточничестве.

взятка суд коррупция
Бывшего главу администрации Гонконга обвиняют в коррупции
AndreyPopov / Depositphotos
Экс -глава администрации Гонконга Дональд Цанг сегодня, 3 января, предстал перед судом по обвинению в незаконном использовании денежных средств правительства в период с 2005 по 2015 год.

Сторона обвинения утверждает, что он арендовал по низкой цене квартиру у одного из крупных акционеров Wave Media. В дальнейшем он одобрил выдачу компании лицензии без объявления о конфликте интересов. По мнению прокуратуры, компания оплатила ремонт квартиры для Цанга, а тот представил дизайнера к награде.

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Цанг не признал себя виновным в неправомерных действиях и взяточничестве. Если Цанга признают виновным, он может получить тюремный срок.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги обвинение взяточничество коррупция
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