Бывший глава Гонконга предстал перед судом по обвинению в коррупции

Цанг не признал себя виновным в неправомерных действиях и взяточничестве.

Бывшего главу администрации Гонконга обвиняют в коррупции AndreyPopov / Depositphotos

Экс -глава администрацииДональд Цанг сегодня, 3 января, предстал перед судом по обвинению в незаконном использовании денежных средств правительства в период с 2005 по 2015 год.

Сторона обвинения утверждает, что он арендовал по низкой цене квартиру у одного из крупных акционеров Wave Media. В дальнейшем он одобрил выдачу компании лицензии без объявления о конфликте интересов. По мнению прокуратуры, компания оплатила ремонт квартиры для Цанга, а тот представил дизайнера к награде.

Цанг не признал себя виновным в неправомерных действиях и взяточничестве. Если Цанга признают виновным, он может получить тюремный срок.