Бывшие лидеры ЕС предлагают включить США в Нормандский формат

По их мнению, Минский процесс зашел в тупик из-за России, поэтому нужно искать альтернативные пути закончить войну.

Бывшие лидеры ЕС предлагают посадить за стол Нормандского формата еще и США. AP Photo Luca Bruno

Правительствои ее марионетки продолжают нарушать режим прекращения огня и подрывают работу наблюдателей ОБСЕ. Поэтому Минский процесс остановился. Украина не может выполнить свои политические обязательства по Минским договоренностям, когда ежедневно ее солдаты гибнут.

Об этом говорится в заявлении неформальной группы "Друзей Украины", которую публиковало издание Politico. Под ней подписались бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, экс-глава правительства Польши Влодзимеж Чимошевич, бывший председатель Европарламента Ганс-Герт Пюттеринг, экс-Генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен, еще донедавна президент Эстонии Тоомас Генрдик Ильвес, экс-премьер-министр Словакии Микулаш Джуринда и бывший министр иностранных дел Великобритании сэр Малкольм Рифкинд.

Они отмечают, что "Нормандский фонмат" помог заключить Минские соглашения, после чего наблюдалось улучшение диалога между сторонами конфликта.

"Однако, для того, чтобы двигаться дальше в направлении поиска завершения войны, нужно серьезно обновить формат и привлечь к нему всех подходящих игроков, в том числе и США", - говорится в заявлении.

При этом в нем указано, что Европе стоит сохранять крепкое единство и даже усилить санкции против России.

"Надеяться на сотрудничество с тем, кто не согласен с фундаментальными принципами и ценностями - наивно. Отказ поддерживать тех, кто пытается реформироваться, близоруко и пагубно. Усилив поддержку украинской трансформации и сохранив твердую позицию против России, Европа и США могут начать собирать осколки европейской системы безопасности", - говорится в заявлении.

Авторы советуют ЕС признать прогресс Украины в проведении реформ и отменить краткосрочные визы без проволочек. Дальнейшая помощь Запада для Украины должна быть обусловлена и четко связана с результатами реформ. Однако, доноры должны также проявить гибкость и предложить Киеву большую помощь, когда Киев выполнит требования.

"Друзья Украины" считают, что Запад должен быть готов предоставить более существенную военную помощь Украине, включая адекватные оборонительными системы, если Россия будет продолжать нарушать перемирие и поставлять более современное оружие в Донбасс. США и ЕС следует убедить партнеров по всему миру присоединиться к санкциям против России, а также разоблачить тех, кто пытается их обойти.

Нынешние санкции "Друзья Украины" предлагают ЕС продлить не на полгода, а сразу на год. Это, по их мнению, продемонстрирует европейскую решимость.

"Чтобы решить конфликт на Востоке Украины, мы должны привлечь всех релевантных игроков, включительно с Украиной, ЕС, США и Россией. Параллельно Украина должна запустить инклюзивный процесс развития стратегии для реинтеграции Донбасса. Такой план должен выйти за пределы политических вопросов и сфокусироваться на потребностях населения с обеих сторон линии конфликта", - говорится в заявлении.

Тем временем, издание Wall Street Journal писало, что в ЕС обсудят новые санкции против РФ за ее действия в Сирии. Руководство ряда европейских государств предлагает согласовать расширение санкционным спискам уже по итогам встречи лидеров ЕС на следующей неделе.

А очередная встреча Нормандской четверки откладывается. Олланд и Меркель не договорились с Путиным о саммите "Нормандской четверки" в Берлине. Как сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, проведение такой встречи зависит от прогресса в выполнении Минских соглашений.