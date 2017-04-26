Бывшая ведущая с Fox News стала пресс-секретарем Госдепартамента

В запасе Нойерт 15 лет стажа и номинация на Эмми.

Хезерт Нойерт сменит Fox News на Госдепартамент Facebook/Heather Nauert

Бывшая журналистка и телеведущая американского канала Fox News Хезерт Нойерт стала пресс-секретарем Государственного департамента. Нойерт имеет 15 лет стажа журналистской работы, а также один из ее сюжетов был номинирован на Эмми, сообщает " Радио Свобода ".

Телеканал Fox News симпатизировал Дональду Трампу во время избирательной кампании, а также является самым лояльным к президенту федеральным каналом.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп объявил о назначении Рэндолфа Аллеса