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Бывшая ведущая с Fox News стала пресс-секретарем Госдепартамента

26 апреля в 13:13

В запасе Нойерт 15 лет стажа и номинация на Эмми.

Хезерт Нойерт
Хезерт Нойерт сменит Fox News на Госдепартамент
Facebook/Heather Nauert
Бывшая журналистка и телеведущая американского канала Fox News Хезерт Нойерт стала пресс-секретарем Государственного департамента США. Нойерт имеет 15 лет стажа журналистской работы, а также один из ее сюжетов был номинирован на Эмми, сообщает "Радио Свобода".

Телеканал Fox News симпатизировал Дональду Трампу во время избирательной кампании, а также является самым лояльным к президенту федеральным каналом.

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Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп объявил о назначении Рэндолфа Аллеса директором секретной службы Соединенных Штатов.

По материалам: Радио Свобода
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