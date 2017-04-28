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Бюро ПАСЕ выразило недоверие Аграмунту и запретило ему действовать от имени Ассамблеи – Арьев

28 апреля в 11:32

Аграмунт не писал заявление об отставке, не явился на Бюро и не сделал ни одного заявления.

Педро Аграмунт1 президент ПАсе
Бюро ПАСЕ запретило Аргамунту осуществлять действия от имени Ассамблеи
assembly.coe.int
Бюро ПАСЕ выразило недоверие главе Ассамблеи Педро Аграмунту, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Бюро Ассамблеи только что абсолютным большинством голосов выразило недоверие и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и осуществлять другую активность от имени ПАСЕ. То есть от полномочий президента ПАСЕ у Аграмунта фактически осталось одно название", - написал Арьев в Facebook.

По его словам, Аграмунт не писал заявление об отставке, не явился на Бюро и не сделал ни одного заявления.

У ПАСЕ нет процедуры отзыва президента от должности вообще.

"За 50 лет не было необходимости. Теперь регламентный комитет должен разработать эту процедуру", - написал Арьев.

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Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ПАСЕ Ассамблея делегация Сирия
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