Брюссельский парламент согласился на подписание соглашения о ЗСТ между ЕС и Канадой

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Одобрение подписания договора о свободной торговле с Канадой прошло большинством голосов.

Одобрение подписания договора о свободной торговле с Канадой прошло большинством голосов: 60 - за и 16 - против

Вслед за положительным голосованием в пятницу, 28 октября, валлонского парламента по торговому соглашению ЕС с Канадой (CETA), парламент Брюссельского региона также согласился на полномочия федерального правительства подписать этот документ, сообщил интернет-сайт газеты Le Soir.

Одобрение подписания договора о свободной торговле с Канадой прошло большинством голосов: 60 - за и 16 - против.

Ранее в пятницу парламент франкоязычного региона Бельгии - Валлонии - дал "зеленый свет" этому соглашению.

В принятом парламентом документе уточняется, что депутаты Валлонии будут регулярно "проводить оценку, в частности, социально-экономических и природоохранных последствий временного применения (до ратификации государствами-подписантами – ред.) соглашения CETA".

"Приветствую положительный результат голосования по CETA в валлонском парламенте. Теперь свободен путь для принятия хорошего, всеобъемлющего и прогрессивного соглашения", - прокомментировал решение валлонских депутатов в своем "Твиттере" председатель Европарламента Мартин Шульц.

Ранее парламент франкоязычной Валлонии в Бельгии 58 голосами поддержал подписание

Как писало издание Financial Times, Бельгия "топит" соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой из-за валлонов. Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель объявил, что не может подписать соглашение, потому что региональный парламент Валлонии против. Главный советник FTI Consulting Джон Кланси убежден, что под угрозой оказалось будущее европейской торговой политики, которая стала ключевой компетенцией ЕС.

Вчера после того, как саммит "Канада-ЕС" уже был отменен, бельгийские регионалы согласились на уступки. Однако, как писало издание Globe and Mail, условия регионов Бельгии усложняют подписания соглашения между ЕС и Канадой. Поскольку они требуют внесения изменений в документ о создании независимого инвестиционного суда, а также оставляют за бельгийскими региональными правительствами право сорвать сделку в любой момент.