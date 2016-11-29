Британский давний союзник Швеция выступила на стороне ЕС в вопросе Brexit

Стокгольм не собирается добиваться от Брюсселя мягкости для Лондона в процессе выхода из союза.

Швеция не будет требовать от ЕС "поблажек" для Британии в процессе Brexit. Flickr/bah69

Швеция до сих пор остается четвертым крупнейшим торговым партнером. К тому же в прошлом страны часто занимали одинаковую позицию в вопросах свободной торговли или реформирования ЕС. Но в этот раз, когда Лондон стал на путь выхода из союза, Стокгольм не будет поддерживать его.

Как сообщает Reuters, заявления министра по вопросам ЕС и торговли Швеции Анн Линде указывают на то, что бывшие британские союзники, скорее всего, отдадут предпочтение более тесным связям с организацией, чем поставят ее под угрозу, требуя мягкого Brexit.

"Для нас как можно более тесные отношения с Великобританией желательны. Но гораздо важнее, чтобы ЕС функционировал как можно лучше и эффективнее", - сказала Линде.

"Если Великобритания будет просить позволить ей отказаться от свободного передвижения людей, не будет платить взносы в бюджет ЕС и не будет признавать суды союза, вести переговоры станет невозможно. Мы не собираемся выходить из ряда 27 стран ЕС и говорить, что якобы это хорошая идея", - добавила она.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.

Недавно посол Джудит Гоф заверила, что Великобритания не изменит своей поддержки Украины за Brexit. в Частности, она напомнила, что один из первых зарубежных визитов нового главы британского МИД Бориса Джонсона "был очень четким в выражении поддержки Соединенного Королевства и продолжение нашей поддержки Украины".