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Британское правительство обсудит Brexit с Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией

24 октября в 08:27

Регионы с определенным уровнем автономии получат шанс повлиять на условия переговоров по Brexit. 

Brexit
Правительство Британии обсудит Brexit с регионами
Правительство Британии намерено дважды до конца года обсудить с правительствами Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса (британские регионы с определенным уровнем автономии) их видение общего соглашения с ЕС по вопросам Brexit, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Страна встала перед переговорами невероятного значения, и очень важно, чтобы региональные администрации сыграли в этом свою роль... Новая площадка, которую я предлагаю, даст возможность им всем высказать свои предложения относительно того, как воспользоваться возможностями, которые создает Brexit и воплотить демократическое решение населения Объединенного королевства", - сказала Мэй.

Также сообщается, что премьер-министр Шотландии Никола Старжеон заявила, что после выхода Великобритании из ЕС, ее правительство рассматривает все варианты действий, вплоть до провозглашения независимости региона. Она отметила, что Шотландия хочет сохранить как можно больше преимуществ членства в едином рынке ЕС.

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Ранее сообщалось, что несмотря на решение о выходе из Евросоюза, Великобритания хочет остаться в составе единого европейского рынка. 

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