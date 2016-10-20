Британское правительство бещает сохранить независимость Банка Англии

Правительство не будет влиять на порядок принятия решений регулятора.

Правительство Великобритании намерено сохранить независимость Банка Англии в принятии решений по монетарной политике, заявил в среду министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

Банк Англии подвергся критике со стороны экономистов и политиков после того, как в августе принял решение по снижению базовой ставки и стимулирующих мер экономики. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале октября также высказала мнение, что решение регулятора о снижении ставки и принятая программа выкупа облигаций ударит по сбережениям населения.

Однако позже представители премьера уточнили, что данное высказывание не имело под собой цели повлиять на монетарную политику регулятора.

"Я бы хотел прояснить позицию правительства, что комитет по денежной политике Банка Англии останется независимым в принятии решений по монетарной политике. Нет никаких предложений по изменению этого порядка", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос депутатов.

По итогам августовского заседания Банк Англии принял решение понизить базовую процентную ставку впервые с 2009 года — на 0,25 процентного пункта, до 0,25%. Кроме того, регулятор увеличил объем выкупа активов с рынка с 375 миллиардов фунтов стерлингов до 435 миллиардов фунтов стерлингов. Ряд экспертов ожидают, что на очередном заседании комитета по монетарной политике в ноябре британский регулятор может вновь пойти на снижение базовой ставки.

Также недавно Банк Англии заявил, что в условиях "шока", который случился после референдума Brexit, чрезвычайно важно иметь гибкий курс фунта стерлингов, что позволит справиться с этим.