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Британское посольство в РФ забросали частями манекенов

5 ноября в 01:43

Подобная акция прошла у резиденции посла Великобритании в России.

Россия Великобритания
В акции у здания посольства Великобритании в РФ приняли участие около 20 человек
kazanreporter.ru

Неизвестные в Москве забросали пластиковыми частями от манекенов здание посольства Великобритании в России с лозунгами критики курса британского правительства в отношении России.

"Группа людей подошла к зданию посольства Великобритании на Смоленской набережной. Они стали скандировать лозунги в поддержку Сирии и с критикой курса британского правительства в отношении России", - сказал очевидец российскому агентству "Интерфакс".

В акции приняли участие около 20 человек.

Также неизвестные перебросили на территорию резиденции посла Великобритании несколько манекенов, облитых красной краской.

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Ранее сообщалось, что активисты правозащитного движения The Syria Campaign забросали сотнями пластиковых конечностей вход в посольство Российской Федерации в знак протеста против бомбардировок Сирии.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Россия Великобритания Сирия посол резиденция посольство
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