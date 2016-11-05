Британское посольство в РФ забросали частями манекенов

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Подобная акция прошла у резиденции посла Великобритании в России.

В акции у здания посольства Великобритании в РФ приняли участие около 20 человек kazanreporter.ru

Неизвестные в Москве забросали пластиковыми частями от манекенов здание посольства Великобритании в России с лозунгами критики курса британского правительства в отношении России.

"Группа людей подошла к зданию посольства Великобритании на Смоленской набережной. Они стали скандировать лозунги в поддержку Сирии и с критикой курса британского правительства в отношении России", - сказал очевидец российскому агентству "Интерфакс".

В акции приняли участие около 20 человек.

Также неизвестные перебросили на территорию резиденции посла Великобритании несколько манекенов, облитых красной краской.





Ранее сообщалось, что активисты правозащитного движения The Syria Campaign забросали сотнями пластиковых конечностей вход в посольство Российской Федерации в знак протеста против бомбардировок Сирии.