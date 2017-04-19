Британский парламент одобрил проведение досрочных выборов 8 июня

Британские депутаты поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй. Стране необходима определенность после Brexit.

Выборы в Британии пройдут на три года раньше срока samot / Depositphotos

Парламент Великобритании одобрил проведение досрочных всеобщих выборов 8 июня. За проголосовали 522 депутата палаты общин, против - 13.

Накануне премьер-министра Тереза Мэй заявила о намерении просить парламент объявить выборы на три года раньше срока. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

"Страна идет вместе, а Вестминстер нет… Я пришла к выводу, что единственный способ гарантировать определенность и безопасность на долгие годы - это провести эти выборы", - сказала Мэй.

Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".