Топ Новости
<
>

Британский парламент одобрил проведение досрочных выборов 8 июня

19 апреля в 17:35

Британские депутаты поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй. Стране необходима определенность после Brexit.

Англия Лондон Великобритания
Выборы в Британии пройдут на три года раньше срока
samot / Depositphotos
Парламент Великобритании одобрил проведение досрочных всеобщих выборов 8 июня. За проголосовали 522 депутата палаты общин, против - 13.

Накануне премьер-министра Тереза Мэй заявила о намерении просить парламент объявить выборы на три года раньше срока. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

"Страна идет вместе, а Вестминстер нет… Я пришла к выводу, что единственный способ гарантировать определенность и безопасность на долгие годы - это провести эти выборы", - сказала Мэй.

Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Мэй выборы Великобритания
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.84
EUR 28.68
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...