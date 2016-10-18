Британский банк отказался блокировать счета российского RT после угроз из Москвы

Кремль пообещал ответить на заморозку счетов RT в Британии блокированием активов компании BBC в России.

Королевский банк Шотландии пока не будет блокировать счета канала Russia Today

Королевский банк Шотландии уступил российской стороне в вопросе блокирования британских активов российского пропагандистского телеканала

Как сообщает the Times, государственный банк изменил свое решение после угроз Москвы заморозить финансовые активы компании BBC в России и пожаловаться на Великобританию международным наблюдателям за якобы нарушение последней своих обязательств по обеспечению свободы слова.

Накануне, 17 октября, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что каналу заблокировали все счета в Великобритании.

В середине сентября британское издание The Times писало, что Ofcom заподозрил российский телеканал в предвзятости при освящении деятельности компании Cuadrilla, занимающейся сланцовым газом. Зафиксировав 15 нарушений правил телевизионного вещания, Ofcom начал проверку в отношении RT.

До этого, в 2014 году британский регулятор усмотрел нарушения в работе RT относительно сюжетов, связанных с освещением украинского кризиса. Претензии, в частности, заключались в том, что телеканал представлял события в Украине исключительно с позиции российских властей.

В июле прошлого года МИА "Россия сегодня" получило уведомление от банка Barclays о заморозке своего счета в Великобритании. В банке заявили, что агентство может контролироваться Киселевым. Симоньян тогда назвала заморозку счета незаконной и сослалась на юристов, которые "не раз подтверждали, что санкции против Киселева не распространяются на возглавляемую им организацию".

В июне 2015 года счета "Россия сегодня" были арестованы во Франции и Бельгии в связи с делом акционеров ЮКОСа.​ Речь идет о решении постоянной палаты Арбитражного суда, которая в конце июля 2014 года признала Россию виновной в нарушении Энергетической хартии и обязала ее выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов.