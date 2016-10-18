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Британский банк отказался блокировать счета российского RT после угроз из Москвы

18 октября в 18:46

Кремль пообещал ответить на заморозку счетов RT в Британии блокированием активов компании BBC в России. 

Russia Today
Королевский банк Шотландии пока не будет блокировать счета канала Russia Today
Королевский банк Шотландии уступил российской стороне в вопросе блокирования британских активов российского пропагандистского телеканала Russia Today.

Как сообщает the Times, государственный банк изменил свое решение после угроз Москвы заморозить финансовые активы компании BBC в России и пожаловаться на Великобританию международным  наблюдателям за якобы нарушение последней своих обязательств по обеспечению свободы слова.

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Накануне, 17 октября, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что каналу заблокировали все счета в Великобритании.

В середине сентября британское издание The Times писало, что Ofcom заподозрил российский телеканал в предвзятости при освящении деятельности компании Cuadrilla, занимающейся сланцовым газом. Зафиксировав 15 нарушений правил телевизионного вещания, Ofcom начал проверку в отношении RT. 

До этого, в 2014 году британский регулятор усмотрел нарушения в работе RT относительно сюжетов, связанных с освещением украинского кризиса. Претензии, в частности, заключались в том, что телеканал представлял события в Украине исключительно с позиции российских властей. 

В июле прошлого года МИА "Россия сегодня" получило уведомление от банка Barclays о заморозке своего счета в Великобритании. В банке заявили, что агентство может контролироваться Киселевым. Симоньян тогда назвала заморозку счета незаконной и сослалась на юристов, которые "не раз подтверждали, что санкции против Киселева не распространяются на возглавляемую им организацию". 

В июне 2015 года счета "Россия сегодня" были арестованы во Франции и Бельгии в связи с делом акционеров ЮКОСа.​ Речь идет о решении постоянной палаты Арбитражного суда, которая в конце июля 2014 года признала Россию виновной в нарушении Энергетической хартии и обязала ее выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия заморозки Великобритания
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