Британские депутаты и лорды становятся в очередь за паспортами Ирландии из-за Brexit – The Times

После референдума количество желающих стать ирландцем удвоилось.

Из-за Brexit британские депутаты готовят для себя "запасной аэродром", получая ирландский паспорт. Flickr/Timothy Greig

Количество британских депутатов и даже лордов, которые подали заявки на получение гражданства Ирландии, сейчас измеряется двузначными числами. Такое желание членов обеих палат парламента Великобритании объясняется тем, что они не хотят потерять право свободно жить и работать в странах

Об этом сообщает The Times, добавляя, что разоблачение желающих получить двойное гражданство вызвало возмущение некоторых политиков в британском парламенте, которые начали требовать от новоиспеченных "ирландцев" сложить свои мандаты. Хотя на самом деле это не нарушает законы королевства.

Ирландия уже давно пытается поощрить иммигрантов. Любой, у кого родители или дедушка с бабушкой были ирландцами, могут претендовать на гражданство. Британские же законы говорят, что депутатом парламента может быть лицо, которому исполнилось 18 лет и является гражданином Великобритании, стран Содружества или Республики Ирландия, с которой сложились исторически очень тесные связи. Министр иностранных дел и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, к примеру, еще до недавнего времени был гражданином США.

Однако, евроскептики в парламенте Великобритании очень разозлила информация о желании их коллег иметь еще и ирландский паспорт.

"Если эти люди, избранные представлять Великобританию, теперь решили стать иностранными гражданами, то это выглядит как удар в спину. Возможно, им стоило бы разделить долги Ирландии. Я думаю, им стоит отказаться от места в палате общин. Им лучше работать в ирландском Сенате", - сказал консерватор Эндрю Бриджен.

Издание The Belfast Telegraph сообщило, что количество заявок на получение ирландского паспорта от граждан Великобритании в августе более чем удвоилось по сравнению с показателями до референдума о Brexit. Количество заявок в ирландском посольстве в Лондоне в прошлом месяце подскочило на 104% до 6710. Количество заявок от жителей Северной Ирландии также выросло на 80%.

Тем временем, большинство британских компаний задумываются о переносе бизнеса после Brexit. В отчете KPMG говорится, что 23% опрошенных CEO (главный исполнительный директор-ред.) указали, что они "безусловно задумываются" о переносе бизнеса, а 53% опрошенных сказали о том, что они "скорее всего готовы" рассмотреть такой вариант.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.