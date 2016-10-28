Британская военная авиация будет патрулировать Черное море

Помогать НАТО в Черноморском регионе будут Украина и Грузия.

Королевские ВВС будут следить за Черным морем

Военно-воздушные силы Великобритании будут патрулировать Черное море. Эти действия предполагаются в рамках расширения военного присутствия НАТО в регионе. Напомним, дополнительные силы решено разместить в Румынии.

"Самолеты и вертолеты королевских ВВС не будут стоять на аэродромах, а постоянно будут летать и следить за действиями российских военных и перемещением судов в Черном море. Помогать им кроме стран НАТО также будут Украина и Грузия", - сказано в сообщении ТСН.

Как сообщалось, Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США согласились разместить свои войска в черноморском регионе, чтобы укрепить там присутствие НАТО.

"Мы озабочены поведением России", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Страны НАТО, по его словам, обсудили военную активность недалеко от границ альянса - в том числе военные учения в Южном военном округе России и размещение ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде. Однако генсек НАТО надеется, что противоречия удастся разрешить с помощью диалога.

Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.