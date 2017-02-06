Британия выступила против смягчения санкций против РФ

Министры Литвы и Испании также поддержали сохранение санкций.

Борис Джонсон призвал продолжить давление на Россию Stephen Lock/ i-Images

Министр иностранных делБорис Джонсон выступил против смягчения санкций, принятых Евросоюзом против России. Джонсон заявил, что Великобритания будет настаивать на том, что сейчас нет причин для снятия санкций, сообщает Интерфакс

Министр также призвал продолжить давление на Россию. Его мнение разделил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, который считает, что санкции против России нужно как минимум сохранить.

Высказался за сохранение санкций и министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо. Глава испанского МИД отметил, что до снятия санкций должны быть имплементированы Минские соглашения.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, чтои неизменной.