Британия построит 40 тысяч новых домов для малоимущих

В Великобритани планируют заморозить льготы для бедных, но увеличить инвестиции в доступное жилье

Британцам "заморозят" льготы The Telegraph

Великобритании планируют заморозить социальные льготы, однако увеличить финансирование проектов по доступности аренды и покупки жилья малоимущими гражданами страны, а также больше инвестировать в соответствующей инфраструктуры.

Ожидается, что такой проект в рамках презентации бюджета на 2017 год в палате общин уже сегодня представит министр финансов, канцлер Великобритании Филип Хаммонд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Reuters.

Планируется, что правительство выделит 1,4 миллиарда фунтов стерлингов на финансирование строительства новых 40 тысяч новых домов в течение ближайших пяти лет. Кроме этого, будет введен запрет на высокую арендную плату за жилье по данной программе.

Также ожидается, что Хаммонд объявит об увеличении с апреля будущего года минимальной заработной платы для рабочих в возрасте 25 лет и старше с 7,20 до 7,50 фунтов стерлингов в час (9,31 доллара).

Ранее сообщалось, что ЕС также разработал проект бюджета-2017, немалое внимание в котором будет уделено борьбе с миграционным кризисом. ЕС увеличит расходы на защиту границ союза на 25% - до 3,8 миллиардов евро. Расходы на предоставление убежища и трудоустройство беженцев вырастут на 11% - до 19,3 миллиардов. Другими приоритетными направлениями станут преодоление безработицы среди молодежи и поддержка научных исследований. На остальные статьи бюджета выделят значительно меньше средств, чем в 2016 год.