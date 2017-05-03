Британия не собирается платить 100 миллиардов евро за выход из ЕС – министр Brexit

Министр подчеркнул, что Британия выплатит только то, что предусмотрено ее обязательствами.

Британский министр сказал, что Британия не готова заплатить 100 миллиардов евро за «развод» с ЕС egal / Depositphotos

Министр по выходуиз Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что его страна не собирается платить 100 миллиардов долларов за Brexit. По словам министра, Британия заплатит только то, что предусмотрено ее обязательствами, а не то "что просто захотелось Евросоюзу", пишет BBC

При этом европейские партнеры подчеркивают важность выплат Британией по ее счетам, поскольку от этого будет зависеть ее соглашение с ЕС в дальнейшем. При этом Дэвис говорит, что хоть переговоры по суме выплат еще не начались, цифру в 100 миллиардов евро он считает неприемлемой.

Недавно премьер-министра Тереза Мэй заявила о намерении просить парламент объявить. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".