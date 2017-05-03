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Британия не собирается платить 100 миллиардов евро за выход из ЕС – министр Brexit

3 мая в 13:11

Министр подчеркнул, что Британия выплатит только то, что предусмотрено ее обязательствами.

brexit брести
Британский министр сказал, что Британия не готова заплатить 100 миллиардов евро за «развод» с ЕС
egal / Depositphotos
Министр по выходу Британии из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что его страна не собирается платить 100 миллиардов долларов за Brexit. По словам министра, Британия заплатит только то, что предусмотрено ее обязательствами, а не то "что просто захотелось Евросоюзу", пишет BBC.

При этом европейские партнеры подчеркивают важность выплат Британией по ее счетам, поскольку от этого будет зависеть ее соглашение с ЕС в дальнейшем. При этом Дэвис говорит, что хоть переговоры по суме выплат еще не начались, цифру в 100 миллиардов евро он считает неприемлемой.

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Недавно премьер-министра Тереза Мэй заявила о намерении просить парламент объявить выборы на три года раньше срока. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евросоюз министр Великобритания выплаты
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