Британия может согласиться платить ЕС за доступ к единому рынку – FT

Так называемый министр по вопросам Brexit сказал, что такой вариант может быть рассмотрен.

В британском правительстве не исключают, что могут согласиться платить ЕС за доступ к единому рынку. nato.int

После выхода из ЕСможет продолжить платить взносы в бюджет организации в обмен на доступ к единому европейскому рынку.

Как сообщает Financial Times, об этом в Палате общин британского парламента сказал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, отвечая на вопрос депутата-лейбориста Дэвида Уэйна.

"Мы уже озвучивали простой ответ на это, и это очень важно. Потому что есть различие между тем, чтобы выдергивать отдельные политические подходы, и установкой нашего главного критерия. А главным критерием является получение как можно лучшего доступа для наших товаров и услуг на европейских рынок. Если это предусматривает тот путь, о котором вы говорите, тогда да, мы рассмотрим его", - сказал Дэвис.

Издание отмечает, что это первый случай, когда британский чиновник публично объявил о возможности того, что Лондон продолжит платить Брюссель взносы даже после выхода из ЕС.

Недавно стало известно, что британской давний союзник Швеция выступила на стороне ЕС в вопросе Brexit, отказавшись требовать от Брюсселя поблажек для Лондона. Соответствующая заявления министра по вопросам ЕС и торговли Швеции Анн Линде указывают на то, что бывшие британские союзники, скорее всего, отдадут предпочтение более тесным связям с организацией, чем поставят ее под угрозу, требуя мягкого Brexit.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.