Британия и Польша должны вместе добиваться сохранения давления на Кремль – The Times

Издание пишет, что ЕС до сих пор не дал достойный ответ на авантюризм России и, похоже, хочет простить ее за содеянное.

Британия и Польша придерживаются жесткой позиции против России, в то время как политический ландшафт в ЕС меняется. Number 10/Flickr

Дипломатия – это искусство так ничего и не сказать, особенно когда говоришь. На протяжении последних месяцев случаев демонстрации ловкости в этом искусстве было много после того, какрешила стать на путь выхода из ЕС. Все стороны осторожно защищают свои позиции для переговоров в будущем.

Об этом в редакционной статье пишет The Times, добавляя, что недавний визит премьер-министра Польши Беаты Шидло в Лондон "стал облегчением". Четкость англо-польских отношений, по мнению издания, должна стать образцом для всех стран ЕС. Еще до встречи с польским премьером британское правительство заверило, что не собирается после выхода из ЕС держать в заложниках 700 тысяч поляков, которые легально работают в Великобритании. Конечно, переговоры о новых отношения с союзом еще впереди, однако Тереза Мэй и ее правительство четко заявили: поляки могут рассчитывать на то, что Лондон и Брюссель договорятся о защите британцев, которые работают за рубежом, и граждан ЕС, которые живут на британской территории.

Издание добавляет, что была даже большая четкость в ответе на угрозы европейским странам, которые исходят от желания президента России Владимира Путина опробовать западную оборону, а также его военный авантюризм и готовность вести информационную войну, чтобы разделить ЕС.

"Факт в том, что Европа не хочет признать уровень угрозы, исходящей от Кремля", - говорится в статье.

Польский лидер сказала, что у Лондона и Варшавы есть долговременная роль приспособить НАТО для обеспечения потребностей в защите Центральной и Восточной Европы от российских амбиций влиять на регион. Это очевидно, ведь Москва разместила ракетные комплекты "Искандер" посреди Европы в Калининградской области.

"Даже после того, как Россия уничтожила консенсус, который действовал после Холодной войны, аннексировав Крым и развязав войну на Востоке Украины в 2014 году, ЕС не дал достойного ответа. Санкции были введены только после длительных дебатов. Испанию пришлось отругать, чтобы она не заправляла российские боевые корабли, которые направлялись в Сирию. Франция принимает у себя российских министров, против которых введены санкции. Желание забыть и простить поступки режима Путина становятся очевидными", - пишет издание, напоминая, что даже решение по борьбе с пропагандой Европейский парламент принял с поддержкой лишь трех из 58 депутатов от Франции и восьми из 69 от Италии.

Тем временем, политический ландшафт Европы очень быстро меняется. Националистка Марин Ле Пен, которую поддерживает финансово Москва, претендует на пост президента Франции. Ее соперником стал "голленист" Франсуа Фийон, который считает, что к России надо прислушиваться. Лево-центристу Маттео Ренци в Италии не нравятся антироссийские санкции. А тем временем, в США победил на выборах миллиардер Дональд Трамп, который убежден, что сможет успешно работать с Путиным, которого считает сильным лидером.

"Британия, Польша и страны Балтии начинают казаться изолированными в своем желании выступить против Кремля. И это добавляет причин, почему странам-единомышленникам нужно найти способ, чтобы работать вместе над обороной Европы", - говорится в статье.

Ранее посол Джудит Гоф заверила, что Великобритания не изменит своей поддержки Украины из-за Brexit. В частности, она напомнила, что один из первых зарубежных визитов нового главы британского МИД Бориса Джонсона "был очень четким в выражении поддержки Соединенного Королевства и продолжение нашей поддержки Украины".

Напомним, в марте Великобритания подписала новый оборонный договор с Украиной, которым поможет ей в подготовке и обучении украинских военнослужащих, главным образом для противостояния России.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что новое соглашение является сигналом Великобритании о том, что она будет "стоять твердо" на стороне Украины, восточной европейской нации, защищающей свой суверенитет.