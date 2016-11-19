Британия и Германия продолжат давление на РФ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Давление возможно в виде санкций против тех, кто нарушает законодательство по правам человека.

Британия и ФРГ продолжат давление на Россию в виде санкций joinfo.ua

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Берлине заявила, что договорилась с канцлером Германии Ангелой Меркель продолжать оказывать давление на Россию.

"Мы продолжим оказывать давление на Россию, в том числе и путем введения санкций в отношении тех, кто нарушает международное законодательство по правам человека", - сказала Мэй, передает "РИА Новости Украина".

В берлинской встрече приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Барак Обама, лидер Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава совета министров Италии Маттео Ренци и председатель правительства Испании Мариано Рахой.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама и лидеры ряда государств ЕС на встрече в Берлине выразили общее мнение о необходимости продления санкций против России в связи с агрессией против Украины, действие которых истекает в январе 2017 года.

Ранее источники Reuters указали на обеспокоенность европейских лидеров, которые опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может инициировать отмену санкций против России за вооруженную агрессию против Украины.

Перед этим агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.

Как заявили ранее в Государственном департаменте США, экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.