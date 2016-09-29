Британия будет тратить на переговоры по Brexit более $ 80 млн в год

Правительство до сих пор не знает, как запустить механизм выхода из ЕС.

"Тишина" со стороны британских властей нервирует деловые круги European Parliament / Flickr

Переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза обойдутся казне примерно в 65 млн фунтов стерлингов (около 84 млн долларов) в год. Также придется взять дополнительно на работу 520 сотрудников, пишет "Русская служба би-би-си" со ссылкой на доклад Института по делам правительства Великобритании.

"Уайтхолл начал создавать механизм по Brexit, однако правительство до сих пор не знает, что с этим делать", – говорится в документу под названием "Планирование Brexit: безмолвие не является стратегией".

В экспертном докладе содержится призыв к премьер-министру Терезе Мэй побыстрее выработать четкую стратегию, так как ее молчание по поводу того, с какими предложениями она надеется подойти к началу переговорного процесса, не упрощает ситуацию.

"В отсутствие плана тишину заполняют некие спонтанно сделанные высказывания, которые создают атмосферу, нервирующую деловые круги и озадачивающую страны, с которыми Британии надо вести переговоры", – указывают авторы доклада.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.