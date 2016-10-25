Боснийские сербы согласились изменить суть противоречивого праздника – Reuters

Баня-Лука согласилась не дискриминировать неправославных жителей сербской автономии в Боснии и Герцеговине.

Боснийские сербы пообещали, что их противоречивый День государственности будет светским и не будет дискриминировать боснийцев-мусульман.

Депутаты Республики Сербской в составепроголосовали за постановление, которое определяет, что праздник Дня государственности будет абсолютно светским.

Как сообщает Reuters ранее депутаты в Бане-Луке назначили этот праздник на 9 января – день, когда боснийские сербы провозгласили независимость от Боснии в 1992 году. Это стало причиной начала войны, которая продолжалась три года и стоила жизни 100 тысячам человек. Также в этот день православные сербы проводят религиозные празднования.

Конституционный суд Сараево постановил, что именно из-за религиозной составляющей День государственности дискриминирует хорватов-католиков и боснийцев-мусульман, которые живут в сербской автономии.

"Опираясь на волю жителей Республики Сербской, на 9 января будет назначен День республики, который будет отмечаться и праздноваться как светский праздник", - говорится в постановлении.

Информационное агентство пишет, что шаг назад, который сделала власть сербской автономии, свидетельствует, что президент Республики Сербской Милорад Додик испытывает свободу своих действий против шаткой власти Боснии и Герцеговины. Напомним, что Баня-Лука назначила День государственности на 9 января через референдум, который вызвал широкое осуждение всех стран-наблюдателей за Дейтонським миром и Сараево.

Издание Gazeta Wyborcza писало, что сербы могут отделиться от Боснии и Герцеговины. Напряжение усиливают воинственные комментарии как сербов, так и боснийцев. Бывший министр воздушной обороны Боснии и Герцеговины Сефер Галілович назвал сербов "нацистами", а в это время лидер боснийцев Бакир Изетбегович сказал: "Никто больше нас не готов защищать страну до последнего. И лучше, чтобы никто не заставлял нас это еще раз доказывать".