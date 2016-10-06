Босния и Герцеговина потребует от России уплаты своей части долга СССР перед Югославией

Переговоры по выплате долга Москвы перед Сараево зашли в тупик еще восемь лет назад.

Босния хочет возобновить с РФ переговоры по возвращению своей доли югославского долга СССР

Правительство Боснии и Герцеговины напомнило российской стороне о ее обязательстве уплатить долю долгаперед Югославией и проявило готовность к переговорам с Кремлем по данному вопросу.

Как сообщает агентство "Reuters", в 2003 году РФ подписала меморандум об урегулировании долга перед республиками, образовавшимися после распада Югославии. Общая сумма задолженности достигает 1,3 млрд долларов США, и должна быть распределена между бывшими субъектами балканской федерации.

Указывается, что Россия, объявившая себя государством-правопреемником СССР, взяла на себя его долги и погасила долг перед большинством балканских республик, однако переговоры с Боснией по данному вопросу прекратились еще восемь лет назад. Заморозка переговоров отчасти связана со спорами между двумя автономными регионами Боснии и Герцеговины о своих долях в российской средствах.

Новое предложение правительства предусматривает, что мусульманско-хорватская Федерация Боснии и Герцеговины получит 58 процентов предлагаемой суммы, Республика Сербская – 29 процентов. 10 процентов получит федеральное правительство, и еще три процента – автономный округ Брчко.

Предложение уже одобрили Республика Сербская и Федерация Боснии и Герцеговины, и теперь оно будет передано на рассмотрение Президиума в Сараево, в который входят представители боснийцев, сербов и хорватов. После согласования, оно будет представлено Москве.

Долг СССР перед Югославией образовался незадолго до его распада, вследствие кредитов, которые Белград выделил Москве для поддержки экспорта.

Напомним, в феврале Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС.