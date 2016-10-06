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Большинство жителей России уверены, что "Боинг" сбили Украина или западные спецслужбы

6 октября в 12:48

Граждане России осведомлены о выводах международной следственной группы, однако пока не могут осознать, какие последствия это будет иметь для их страны.

отчет по боингу MH17 jit
Русские пока не могут осознать последствий международного расследования катастрофы "Боинга" для их страны
bellingcat.com
Половина жителей России (50%) утверждают, что малазийский "Боинг", сбитый в небе над Донбассом в июле 2014 года, был уничтожен украинскими военными или спецслужбами. Еще 14% русских возлагают ответственность на "западные спецслужбы", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Версии о причастности к атаке на самолет представителей группировок "ДНР" и "ЛНР" либо российских спецслужб в народе крайне непопулярны: о том, что в них верят, сказали, соответственно, 4% и 1% опрошенных.

Еще 8% обвиняют в катастрофе "Боинга" некие силы, "не имеющие отношения к конфликту в Восточной Украине".

Вывод международной следственной группы о том, что самолет был сбит из "Бука", привезенного в Донбасс из России, уже известно 64% русским. При этом каждый пятый (21%) не видит значимых последствий для России в связи с выводами комиссии по расследованию, еще 40% затруднились сказать, может ли оно как-то повлиять на Россию и граждан.

Телефонный опрос ВЦИОМ был проведен 1-2 октября 2016 ода среди 1600 респондентов.

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Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия спецслужбы самолет
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