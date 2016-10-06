Большинство жителей России уверены, что "Боинг" сбили Украина или западные спецслужбы

Граждане России осведомлены о выводах международной следственной группы, однако пока не могут осознать, какие последствия это будет иметь для их страны.
Версии о причастности к атаке на самолет представителей группировок "ДНР" и "ЛНР" либо российских спецслужб в народе крайне непопулярны: о том, что в них верят, сказали, соответственно, 4% и 1% опрошенных.
Еще 8% обвиняют в катастрофе "Боинга" некие силы, "не имеющие отношения к конфликту в Восточной Украине".
Вывод международной следственной группы о том, что самолет был сбит из "Бука", привезенного в Донбасс из России, уже известно 64% русским. При этом каждый пятый (21%) не видит значимых последствий для России в связи с выводами комиссии по расследованию, еще 40% затруднились сказать, может ли оно как-то повлиять на Россию и граждан.
Телефонный опрос ВЦИОМ был проведен 1-2 октября 2016 ода среди 1600 респондентов.
Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.
28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.
Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.ZN.UA