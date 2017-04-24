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Большинство жителей России устали ждать от Путина положительных сдвигов в своей жизни

24 апреля в 11:56

Жители России по-прежнему верят Путину, признавая провал экономической политики российского президента.

Владимир Путин
Путин русским немного надоел
Сайт президента России
Большинство граждан РФ (51%) согласны с мнением, что население России уже устало ждать от Владимира Путина каких-то положительных сдвигов в своей жизни, 35% не согласны, 14% затруднились ответить, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Еще в ноябре 2016 года баланс ответов на этот же вопрос был 41% на 41%.

По данным опроса, 72% жителей России доверяют Путину, 19% - не доверяют, 9% затруднились ответить.

Главными достижением Путина за годы его правления (с 2000 года) русские назвали повышение боеспособности и реформу вооруженных сил (баланс положительных и отрицательных оценок +34%), укрепление международных позиций России (+29%) и решение чеченской проблемы (+23%).

Среди самых больших неудач Путина жители России назвали следующие: борьба с коррупцией, взяточничеством (-21%), повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий (-16%), обуздание "олигархов", ограничение их влияния (-11%), экономическое развитие страны (-8%).

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Левада-Центр

Опрос "Левада-центра" был проведен 7–10 апреля 2017 года среди 1600 человек. Заявленная ошибка выборки – 3,4%.

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По данным опроса "Левада-центра", большинство жителей России (61%) слышали о протестных акциях, которые прошли 26 марта на России. Единства среди всех участников опроса по поводу таких акций нет: 38% одобряют их, 38% – против, а 23% затруднились ответить.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Путин жители
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