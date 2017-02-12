Большинство жителей России признали зависимость от телевизора

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Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Новостные передачи наиболее популярны у жителей России. Новости смотрят в основном на Первом канале и на канале "Россия 1".

На России рейтинг телевизора на 10 пунктов выше, чем у Путина Единая Россия

Подавляющее большинство(93%) смотрят телевизор, причем 67% делают это практически каждый день, и, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

По данным опроса, часть респондентов включают телевизор для того, чтобы узнать о текущих событиях в стране (47%) и лучше понимать актуальные проблемы страны (22%), найти объяснение действиям политиков и госдеятелей (14%). Другие хотят приятно провести время (30%), уйти от тревог и забот (24%), расширить кругозор (17%).

Что касается любимых телепрограмм, то здесь в лидерах оказались новостные передачи (57%) и кинофильмы (53%). Почти вдвое меньше телезрителей у развлекательных программ (29%), сериалов (27%), спортивных передач и документального кино (по 24%).

Смотреть новости респонденты предпочитают на Первом канале (58%) и на канале "Россия 1" (47%), показал опрос.

Телевидение как источник информации часто вызывает недоверие у 21% россиян, редко - у 45%, не бывает такого у 23%.

Отвечая на вопрос о качестве информационных и новостных программ, 47% опрошенных высказали мнение, что оно стало лучше за последние два-три года, 13% с ними не согласились, 26% не заметили изменений.

Опрос проводился 4-5 февраля среди 1500 человек в 104 населенных пунктах РФ.

По данным опроса холдинга Ромир, 25% жителей России назвали главным событием 2016 года кризис в стране. Если к этой цифре прибавить еще 17% русских, которым год запомнился ростом цен и высокой инфляцией, то получается цифра в 42% респондентов, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране.