Большинство жителей России признали зависимость от телевизора

Новостные передачи наиболее популярны у жителей России. Новости смотрят в основном на Первом канале и на канале "Россия 1".
По данным опроса, часть респондентов включают телевизор для того, чтобы узнать о текущих событиях в стране (47%) и лучше понимать актуальные проблемы страны (22%), найти объяснение действиям политиков и госдеятелей (14%). Другие хотят приятно провести время (30%), уйти от тревог и забот (24%), расширить кругозор (17%).
Что касается любимых телепрограмм, то здесь в лидерах оказались новостные передачи (57%) и кинофильмы (53%). Почти вдвое меньше телезрителей у развлекательных программ (29%), сериалов (27%), спортивных передач и документального кино (по 24%).
Смотреть новости респонденты предпочитают на Первом канале (58%) и на канале "Россия 1" (47%), показал опрос.
Телевидение как источник информации часто вызывает недоверие у 21% россиян, редко - у 45%, не бывает такого у 23%.
Отвечая на вопрос о качестве информационных и новостных программ, 47% опрошенных высказали мнение, что оно стало лучше за последние два-три года, 13% с ними не согласились, 26% не заметили изменений.
Опрос проводился 4-5 февраля среди 1500 человек в 104 населенных пунктах РФ.
По данным опроса холдинга Ромир, 25% жителей России назвали главным событием 2016 года кризис в стране. Если к этой цифре прибавить еще 17% русских, которым год запомнился ростом цен и высокой инфляцией, то получается цифра в 42% респондентов, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,