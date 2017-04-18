Большинство жителей России одобряют оккупацию Крыма

Русские уверены, что оккупация российской армией территории Крыма принесла их стране больше пользы, чем вреда.
Отвечая на вопрос социологов: "Как вы думаете, присоединение Крыма принесло в целом России больше пользы – или больше вреда?" две трети опрошенных (64%) заявили, что оно принесло России больше пользы. Противоположной точки зрения придерживается четверть населения (23%). В марте 2015 года о пользе говорили 70% жителей России.
Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ. Заявленная статистическая погрешность– не более 3,4%.
По данным опроса холдинга Ромир, 25% жителей России назвали главным событием 2016 года кризис в стране. Если к этой цифре прибавить еще 17% русских, которым год запомнился ростом цен и высокой инфляцией, то получается цифра в 42% респондентов, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране.ZN.UA