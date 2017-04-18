Большинство жителей России одобряют оккупацию Крыма

Русские уверены, что оккупация российской армией территории Крыма принесла их стране больше пользы, чем вреда.

Спустя три года после начала оккупации Крыма русские никак не изменили своего мнения Единая Россия

Большая часть(78%) считает оккупацию Крыма легитимной, а 13% опрошенных разделяют мнение, согласно которому Россия нарушила международные договоренности и международное право, "присоединив Крым", свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Отвечая на вопрос социологов: "Как вы думаете, присоединение Крыма принесло в целом России больше пользы – или больше вреда?" две трети опрошенных (64%) заявили, что оно принесло России больше пользы. Противоположной точки зрения придерживается четверть населения (23%). В марте 2015 года о пользе говорили 70% жителей России.

Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ. Заявленная статистическая погрешность– не более 3,4%.

По данным опроса холдинга Ромир, 25% жителей России назвали главным событием 2016 года кризис в стране. Если к этой цифре прибавить еще 17% русских, которым год запомнился ростом цен и высокой инфляцией, то получается цифра в 42% респондентов, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране.