Большинство жителей России хотят помириться с Западом

После периода неприкрытой агрессии и конфронтации 2014-2015 гг. среди русских растет уверенность в том, что России необходимо сближение с Западом.
Как напоминают социологи, в июле 2015 года хотели сближения со странами Запада только 50% русских, в ноябре 2014 года – 57%.
Вместе с тем, большинство граждан Российской Федерации (67%) опасаются стран Запада, входящих в блок НАТО.
Считают, что странам Запада, входящим в блок НАТО, стоит опасаться России, только 37% респондентов.
Опрос проведен 18-21 ноября 2016 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Заявленная погрешность выборки – 3,4%.
По данным опроса "Левада-Центра", проведенного в сентябре 2016 года, Четверть жителей России (27%) ожидают нарастания напряжения в отношениях со странами Запада и новый виток холодной войны "после нынешнего конфликта вокруг Украины и Крыма". При этом почти половина граждан (48%) верят, что все постепенно будет спущено на тормозах, а "отношения постепенно вернутся к тем, которые были до этого инцидента".ZN.UA