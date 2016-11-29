Большинство жителей России хотят помириться с Западом

После периода неприкрытой агрессии и конфронтации 2014-2015 гг. среди русских растет уверенность в том, что России необходимо сближение с Западом.

Русские одновременно опасаются агрессивного блока НАТО и хотят сближения со странами Запада Сайт президента России

Большинство(71%) выступают за "дальнейшее расширение экономических, политических, культурных связей, сближение со странами Запада", против – 17%, затруднились ответить 12%, свидетельствуют данные ноябрьского опроса "Левада-Центра".

Как напоминают социологи, в июле 2015 года хотели сближения со странами Запада только 50% русских, в ноябре 2014 года – 57%.

Вместе с тем, большинство граждан Российской Федерации (67%) опасаются стран Запада, входящих в блок НАТО.

Считают, что странам Запада, входящим в блок НАТО, стоит опасаться России, только 37% респондентов.

Опрос проведен 18-21 ноября 2016 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Заявленная погрешность выборки – 3,4%.

По данным опроса "Левада-Центра", проведенного в сентябре 2016 года, Четверть жителей России (27%) ожидают нарастания напряжения в отношениях со странами Запада и новый виток холодной войны "после нынешнего конфликта вокруг Украины и Крыма". При этом почти половина граждан (48%) верят, что все постепенно будет спущено на тормозах, а "отношения постепенно вернутся к тем, которые были до этого инцидента".