Большинство шотландцев не поддерживает идею нового референдума по независимости

Лишь 26% шотландцев хотят референдума до весны 2019 года.

Шотландцы преимущественно выступают против нового референдума о независимости

Большая часть шотландцев не хочет проведения референдума проосенью 2018 или весной 2019 года, как это предложила первый министр Шотландии Никола Старджен. Лишь 26% населения Шотландии поддерживают референдум в эти даты, сообщает Reuters

При этом 18% шотландцев рассчитывают на то, что референдум будет проведен позже, тогда как 46% вообще выступают против такого референдума.

Однако, даже в случае проведения такого референдума, 55% из тех, кто поучаствует в таком голосовании, готовы высказаться против отделения Шотландии. За отделение выступают лишь 37%.

Ранее сообщалось, что существует угроза, что. Из четырех частей, которые составляют Соединенное Королевство, только Англия и Уэльс проголосовали за Brexit. Шотландия, Северная Ирландия, а также жители Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

Подробнее о последствиях Brexit читайте в статье Алексея Коваля "Brexit запущен! Будет ли ЕС скучать по Британии?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".