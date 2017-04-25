Большинство шотландцев не поддерживает идею нового референдума по независимости

Лишь 26% шотландцев хотят референдума до весны 2019 года.
При этом 18% шотландцев рассчитывают на то, что референдум будет проведен позже, тогда как 46% вообще выступают против такого референдума.
Однако, даже в случае проведения такого референдума, 55% из тех, кто поучаствует в таком голосовании, готовы высказаться против отделения Шотландии. За отделение выступают лишь 37%.Великобритания может выйти из Евросоюза не целиком, а частями. Из четырех частей, которые составляют Соединенное Королевство, только Англия и Уэльс проголосовали за Brexit. Шотландия, Северная Ирландия, а также жители Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.
Подробнее о последствиях Brexit читайте в статье Алексея Коваля "Brexit запущен! Будет ли ЕС скучать по Британии?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA