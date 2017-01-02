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Большинство шотландцев не хочет референдума о независимости

2 января в 18:25

За проведение референдума выступили лишь 38,5% опрошенных.

Шотландия,референдум
Почти 62% шотландцев не хотят референдума о независимости

Почти 62% шотландцев не поддерживают идею проведения нового референдума о независимости от Великобритании в этом году. Таковы данные опроса, проведенного для Glasgow's Herald.

Отмечается, что 61,5% шотландцев выступают против второго референдума о независимости в этом году. За проведение референдума выступили лишь 38,5% опрошенных, передает Euractiv.

Издание отметило, что это все происходит на фоне заявлений британского премьера Терезы Мэй о реализации статьи 50 Лиссабонского договора.

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Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

В 2014-м на референдуме о независимости 55% проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. 45% поддержали независимость Шотландии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги референдум Шотландия независимость Великобритания
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