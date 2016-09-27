Большинство британских компаний задумываются о переносе бизнеса после Brexit

В опросе приняли участие сто директоров фирм, годовая выручка которых варьируется от 100 млн фунтов стерлингов до более одного млрд.

Руководители крупных британских компаний могут перенести свой бизнес в другие страны Pixabay

Три четверти руководителей британских компаний, принявших участие в опросе международной консалтинговой фирмы KPMG, рассматривают возможность переноса своей штаб-квартиры или части бизнеса в другие страны из-за решения британцев покинуть EC.

В отчете KPMG говорится, что 23% опрошенных CEO (главный исполнительный директор-ред.) указали, что они "определенно задумываются" о переносе бизнеса, а 53% опрошеных сказали о том, что они "скорее всего готовы" рассмотреть такой вариант.

"Руководители фирм реагируют на растущую неопределенность и составляют планы на случай непредвиденных обстоятельств. Для многих CEO важно иметь планы на различные сценарии для хеджирования рисков на будущее", - заявил председатель правления KPMG в Великобритании Саймон Коллинз.

Всего в опросе приняли участие сто директоров фирм, годовая выручка которых варьируется от 100 млн фунтов стерлингов ($ 130 млн) до более 1 млрд фунтов.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.