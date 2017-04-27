Большинство британцев теперь против Brexit - The Independent

Опросы свидетельствуют, что число сторонников выхода из ЕС в Британии постепенно сокращается.

Большинство избирателей вубеждены, что Brexit был неправильным решением. Об этом свидетельствует опрос, который был проведен через 10 дней после того, как премьер-министр Тереза Мэй объявила о досрочных выборах.

Как сообщает The Independent, его провели The Times и организация YouGov. Всего в опросе приняли участие 1590 британцев.

Исследование показало, что 43% британцев до сих пор убеждены, что Великобритании следует покинуть Евросоюз. Однако, 45% опрошенных ответили, что это решение ошибочно. В YouGov отметили постепенное возростание количества тех, кто против Brexit. Ведь ранее в этом году таких людей было на 1% меньше при том, что количество сторонников выхода из ЕС было таим же.

Недавно премьер-министра Тереза Мэй заявила о намерении просить парламент объявить выборы на три года раньше срока. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".