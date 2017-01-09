Большинство американцев считают Обаму очень хорошим президентом

Американцы считают, что Обаме не удалось выполнить свои обещания, однако считают его отличным или просто хорошим президентом.

Обама в целом понравился американцам Jon Premosch for BuzzFeed.com

У большинства американцев (57%) осталось хорошее впечатление о президенте, который покидает своей пост после восьми лет в Белом доме.

По данным опроса, проведенного исследовательским центром NORC совместно с агентством Associated Press, 52% граждан США считают, что он был отличным или хорошим президентом.

Однако только 32% населения станы уверены, что Обама выполнил свои предвыборные обещания, а 44% говорят, что он пытался выполнить обещания, однако его попытки не увенчались успехом.

Согласно данным опроса, 41% респондентов заявили, что они лично почувствовали изменение экономической ситуации с момента вступления Обамы в должность президента, а 46% считают, что ситуация в стране улучшилась.

Опрос проводился с 14 по 19 декабря 2016 года среди 1017 американцев.

Напомним, что 8 ноября кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов. Инаугурация Дональда Трампа в должности президента США и Майкла Пенса в должности вице-президента США состоится 20 января.