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Большинство американцев считают Обаму очень хорошим президентом

9 января в 17:41

Американцы считают, что Обаме не удалось выполнить свои обещания, однако считают его отличным или просто хорошим президентом.

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Обама в целом понравился американцам
Jon Premosch for BuzzFeed.com
У большинства американцев (57%) осталось хорошее впечатление о президенте Бараке Обаме, который покидает своей пост после восьми лет в Белом доме.

По данным опроса, проведенного исследовательским центром NORC совместно с агентством Associated Press, 52% граждан США считают, что он был отличным или хорошим президентом.

Однако только 32% населения станы уверены, что Обама выполнил свои предвыборные обещания, а 44% говорят, что он пытался выполнить обещания, однако его попытки не увенчались успехом.

Согласно данным опроса, 41% респондентов заявили, что они лично почувствовали изменение экономической ситуации с момента вступления Обамы в должность президента, а 46% считают, что ситуация в стране улучшилась.

Опрос проводился с 14 по 19 декабря 2016 года среди 1017 американцев.

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Напомним, что 8 ноября кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов. Инаугурация Дональда Трампа в должности президента США и Майкла Пенса в должности вице-президента США состоится 20 января.

По материалам: ZN.UA
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