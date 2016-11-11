"Большая сделка" с Путиным будет стоить Трампу слишком дорого – FT

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Восточная Европа обеспокоена, что после победы на выборах Дональда Трампа США перестанут выступать защитником от давления РФ.

Многие решения Трампа будут зависеть и от его будущего окружения Delfi.lt

Киев обеспокоен тем, что после победы Дональда Трампа США могут отдать "сферу влияния" Москве в целях наладить отношения с РФ, пишет Financial Times

Когда результаты выборов США стали известны, Майкл Макфол, бывший посол США в Москве написал в Twitter: "Самый большой неудачник в мире сегодня - Украина".

Biggest loser in the world tonight-- Ukraine. Your only hope is to get really serious about reform and keep Euros supportive. — Michael McFaul (@McFaul) 9 листопада 2016 р.

Триумф Трампа на президентских выборах США является шоком для большей части бывшей коммунистической Восточной Европы. От Таллинна до Тбилиси – все лидеры этих стран опасаются, что под руководством Трампа США больше не будет играть роль кормильца и защитника от давления со стороны Москвы, как это было ранее, на протяжении четверти века.

Как подчеркивается в статье, наиболее сильная обеспокоенность в Украине, где полуостров Крым был аннексирован Россией, а конфликт в Донбассе по-прежнему продолжается. "Киев и некоторые из его международных сторонников боятся, что Трамп будет намериваться заключить "большую сделку" с Владимиром Путиным, чтобы улучшить отношения между США и Россией, пожертвовав для этого Украиной", - пишет редакция издания. Речь может зайти о некой уступке в вопросе передачи "сферы влияния" Москве, чего неявно требовал президент России.

Руководитель программ Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер заявил: "Я думаю, что Трамп действительно хочет заключить сделку с Путиным, он хочет исправить отношения с Россией, и Украина могла бы стать инструментом переговоров. Он - бизнесмен, и я думаю, что он может гораздо лучше понять парадигму, "это твое, а это мое''".

Ранее Трамп намекнул, что он может признать претензии России на Крым. Президент Украины Петр Порошенко выразил разочарование, когда кандидат от республиканцев отказался встретиться с ним в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

"Многое еще может зависеть от того, кого Трамп выбирает в качестве его советников. Кроме того, он может столкнуться с сопротивлением со стороны старших республиканцев, которые являются сторонниками жесткой линии по отношению к Москве", - говорится в статье.

Старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Адриан Каратницкий отмечает, что Трамп окружен такими ястребами, как Ньют Гингрич, - они поддерживают предоставление летального американского оружия Украине.

В то же время научный сотрудник Британского королевского института международных отношений (Chatham house) Джеймс Шерр считает, что команда Трампа, скорее всего, будет искать возможность заключить-таки сделку. "Они были бы заинтересованы в изучении того, забудет ли Россия об Украине, если (Запад) признает аннексию Крыма", - говорит Шерр. При этом, эксперт подчеркивает, что Путин, безусловно, захочет получить гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Вопрос для США и союзников, появятся ли адекватные гарантии безопасности, которые могут быть предметом переговоров для Украины - учитывая агрессию России с 2014 года - и будет ли Москва по-прежнему позволять Киеву добиваться членства в ЕС.

Эксперт Штефан Майстер выразил следующее мнение: "Я могу предположить, что Трамп признает, что постсоветские страны, которые не являются членами НАТО и ЕС ... просто принадлежат России. Я думаю, что он может лично поговорить с Путиным о сфере влияния, и он мог бы забыть поговорить об этом с украинцами".

Однако, как отмечается в статье, игнорирования позиции Киева будет сопряжено с определенным риском, и потенциально подрывать поддержку ее прозападного руководства. Шерр утверждает: "Если в Украине произойдет кризис, то колоссальный кризис можно ожидать и в европейском масштабе. Нестабильность в Украине потянет за собой риски для России и ее западных соседей".

Директор Польского институт международных дел Марцин Заборовский считает, что Трамп может пойти на сделку с Путиным "в рамках существующей системы". Поскольку новоизбранный президент США не может оценить, в какой степени президент России стремится переписать весь период после холодной войны.

"Рано или поздно он (Трамп – ред.) поймет, что соглашения с Путиным стоит слишком дорого", - добавляет он.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для, что в случае победы Трампа на выборах,, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.