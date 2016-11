"Большая сделка" с Путиным будет стоить Трампу слишком дорого – FT

Киев обеспокоен тем, что после победы Дональда Трампа США могут отдать "сферу влияния" Москве в целях наладить отношения с РФ, пишет Financial Times

Когда результаты выборов США стали известны, Майкл Макфол, бывший посол США в Москве написал в Twitter: "Самый большой неудачник в мире сегодня - Украина".

Biggest loser in the world tonight-- Ukraine. Your only hope is to get really serious about reform and keep Euros supportive.