Большая часть сирийской авиации переместилась под защиту российских военных баз – CNN

Российские авиабазы оснащены противоракетными системами.

Сирийские самолеты переместились под защиту российских противоракетных систем

Большая часть сирийской авиации, а возможно и все ее боевые самолеты, переместились под защиту российских авиабаз в Сирии. Главным пунктом перемещения авиациистала российская база Хмеймим, где находится большинство российской авиации в Сирии, сообщает CNN , ссылаясь на свои источники в военном ведомстве США.

По мнению сотрудников Пентагона, такое перемещение связано с противоракетной защитой российских авиабаз.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели".