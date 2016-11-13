Болгарский премьер заявил об отставке на фоне сообщений о победе социалиста Радева на выборах

Отставка Бойко Борисова может спровоцировать досрочные парламентские выборы в 2017 году.

После неудачных для правящей коалиции выборов президента в Болгарии могут распустить парламент novinite.com

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о намерении подать в отставку после того, как данные экзит-полов засвидетельствовали победу кандидата от Болгарской социалистической партии Румена Радева на13 ноября.

Борисов сообщил журналистам, что уйдет в отставку 14-15 ноября после того как станет ясно, что "у правящей коалиции больше нет большинства".

Как сообщает "Радио Свобода", не исключено, что отставка главы правительства спровоцирует досрочные парламентские выборы в Болгарии в 2017 году.

Как сообщалось, 13 ноября в Болгарии состоялся второй тур выборов президента, в который вышли кандидат от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Цецка Цачева и представителем БСП генерал Румен Радев.

Согласно данным экзит-полов, за Радева проголосовали около 60% избирателей, а за Цачеву – менее 40%.

Радев считается пророссийским кандидатом. Также он выступает против миграционной политики Евросоюза, призывает к отмене антироссийских санкций и настаивает, что Болгария должна "более прагматично" подходить к вопросу аннексии Крыма Россией.