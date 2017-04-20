Более 80% жителей России недовольны ракетным ударом Трампа по авиабазе Асада

В ответ на удар Трампа по авиабазе Асада жители России предлагают Путину не делать ничего.

Жителям России очень не понравились "Томагавки" Трампа, но отвечать боятся cont.ws

Ракетный удар по военной базе в Сирии, произведенный 7 апреля, большинство русских (82%) склонны считать "американской провокацией с целью дестабилизации обстановки", свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Жители России не смогли сформулировать конкретные предложения по реагированию на произошедшее со стороны России: 35% респондентов затруднились с ответом. Среди содержательных ответов чаще всего встречаются предложения соблюдать нейтралитет (14%), тщательно разобраться в ситуации (11%) или же поддержать сирийские власти (11%).

За продолжение российского военного присутствия в Сирии высказались 53% опрошенных, против – 34%.

Как сообщалось, 7 апреля корабли ВМС США USS Porter и USS Ross в Средиземном море выпустили по сирийской авиабазе Шайрат вблизи города Хомс 59 крылатых ракет "Томагавк" Ракетный удар был ответом на химическую атаку Башара Асада против мирных граждан в сирийской провинции Идлиб.

Подробнее о ракетном ударе США по силам Башара Асада читайте в материале Виталия Федянина "Томагавк для Путина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".