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Более 80% жителей России недовольны ракетным ударом Трампа по авиабазе Асада

20 апреля в 13:04

В ответ на удар Трампа по авиабазе Асада жители России предлагают Путину не делать ничего.

митинг россия
Жителям России очень не понравились "Томагавки" Трампа, но отвечать боятся
cont.ws
Ракетный удар по военной базе в Сирии, произведенный 7 апреля, большинство русских (82%) склонны считать "американской провокацией с целью дестабилизации обстановки", свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Жители России не смогли сформулировать конкретные предложения по реагированию на произошедшее со стороны России: 35% респондентов затруднились с ответом. Среди содержательных ответов чаще всего встречаются предложения соблюдать нейтралитет (14%), тщательно разобраться в ситуации (11%) или же поддержать сирийские власти (11%).

За продолжение российского военного присутствия в Сирии высказались 53% опрошенных, против – 34%.

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Как сообщалось, 7 апреля корабли ВМС США USS Porter и USS Ross в Средиземном море выпустили по сирийской авиабазе Шайрат вблизи города Хомс 59 крылатых ракет "Томагавк"  Ракетный удар был ответом на химическую атаку Башара Асада против мирных граждан в сирийской провинции Идлиб.

Подробнее о ракетном ударе США по силам Башара Асада читайте в материале Виталия Федянина "Томагавк для Путина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия ракета
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