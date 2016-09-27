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Более 80% горожан Земли живут в районах с повышенным загрязнением воздуха – ВОЗ

27 сентября в 09:27

Загрязнение воздуха продолжает расти с угрожающей силой.

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Большая часть горожан дышит грязным воздухом
instagram/freddufour_afp
Всемирная организация здравоохранения констатировала, что девять из каждых 10 человек на земле живут в районах с чрезмерным загрязнением воздуха. В связи с этим ВОЗ предупредила о чрезвычайной ситуации для здравоохранения, сообщает ТАСС.

"Загрязнение воздуха продолжает расти с угрожающей силой, влияя на состояние экономики и качество жизни людей. Это чрезвычайная ситуация для здравоохранения", - говорится в докладе ВОЗ.

Содержание вредных частиц в воздухе не соответствует нормам ВОЗ не только в Китае и Индии, но и во многих странах Европы.

Согласно данным организации, более 80% горожан Земли живут в районах с превышением уровней загрязнения, считающихся в ВОЗ предельно допустимыми.

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Как сообщалось, минувшим летом в Киеве в результате неблагоприятной метеорологической обстановки уровень загрязнения воздуха также превысил предельно допустимые нормы. 

По материалам: ТАСС
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Тэги загрязнение ВОЗ земля норма чрезвычайное
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