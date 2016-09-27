Более 80% горожан Земли живут в районах с повышенным загрязнением воздуха – ВОЗ

Загрязнение воздуха продолжает расти с угрожающей силой.
"Загрязнение воздуха продолжает расти с угрожающей силой, влияя на состояние экономики и качество жизни людей. Это чрезвычайная ситуация для здравоохранения", - говорится в докладе ВОЗ.
Содержание вредных частиц в воздухе не соответствует нормам ВОЗ не только в Китае и Индии, но и во многих странах Европы.
Согласно данным организации, более 80% горожан Земли живут в районах с превышением уровней загрязнения, считающихся в ВОЗ предельно допустимыми.
Как сообщалось, минувшим летом в Киеве в результате неблагоприятной метеорологической обстановки уровень загрязнения воздуха также превысил предельно допустимые нормы.ТАСС