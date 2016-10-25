Более 50 человек погибли в результате захвата боевиками полицейской школы в Пакистане - СМИ

Силовикам удалось освободить 250 курсантов, взятых в заложники.
Преступники, ворвавшиеся в полицейскую школу, взяли в заложники часть курсантов и забаррикадировались с ними в главном корпусе учебного заведения.
В результате в ходе штурма погиб по меньше мере 51 представитель служб безопасности сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал GEO TV.
Телеканал также отмечает, что силовикам удалось ликвидировать троих боевиков и освободить более 250 кадетов.
Как сообщает Русская служба ВВС, боевики беспрепятственно вошли в центральные ворота училища, а затем ворвались в общежитие и открыли стрельбу. Лишь после этого охрана оказала им вооруженное сопротивление, вступив в перестрелку.
Пока ни одна из группировок боевиков в Пакистане не взяла на себя ответственность за это нападение. В ответ пакистанская армия проводит операции против боевиков в районах, примыкающих к границе с Афганистаном.
Gunmen entered the college premises and started firing: Eye-witness #Quetta pic.twitter.com/rJi1AaiR3e— Dunya News (@DunyaNews) 24 жовтня 2016 р.
В августе в Кветте в результате серии терактов погибли 88 человек. Полицейская школа в Кветте и ранее становилась целью атак боевиков. В 2006 и 2008 году здание подвергалось ракетному обстрелу.РИА Новости , Русская служба Би-би-си ,