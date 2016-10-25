Более 50 человек погибли в результате захвата боевиками полицейской школы в Пакистане - СМИ

Силовикам удалось освободить 250 курсантов, взятых в заложники.

Боевики захватили полицейскую школу в Пакистане dailycaller.com

В Пакистане группа из шести вооруженных людей вечером в понедельник, 24 октября, атаковала тренировочный центр полиции в Кветте , который может вместить до 600 кадетов.

Преступники, ворвавшиеся в полицейскую школу, взяли в заложники часть курсантов и забаррикадировались с ними в главном корпусе учебного заведения.

В результате в ходе штурма погиб по меньше мере 51 представитель служб безопасности сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал GEO TV.

Телеканал также отмечает, что силовикам удалось ликвидировать троих боевиков и освободить более 250 кадетов.

Как сообщает Русская служба ВВС, боевики беспрепятственно вошли в центральные ворота училища, а затем ворвались в общежитие и открыли стрельбу. Лишь после этого охрана оказала им вооруженное сопротивление, вступив в перестрелку.

Пока ни одна из группировок боевиков в Пакистане не взяла на себя ответственность за это нападение. В ответ пакистанская армия проводит операции против боевиков в районах, примыкающих к границе с Афганистаном.

В августе в Кветте в результате серии терактов погибли 88 человек. Полицейская школа в Кветте и ранее становилась целью атак боевиков. В 2006 и 2008 году здание подвергалось ракетному обстрелу.