Более 5 тысяч пилотов Lufthansa объявили о забастовке

Летчики требуют проиндексировать заработную плату за прошедшие пять лет.
В 2015 году Lufthansa получила рекордную прибыль, и в текущем году результаты ожидаются схожие результаты. При этом, в отличие от летного состава, зарплаты членов правления и наблюдательного совета компании увеличивались до 30%, отмечает член правления немецкого профсоюза пилотов Cockpit Йорг Хандверг, передает DW.
Между тем другой профсоюз - Verdi, объединяющий работников сферы обслуживания, - бортпроводников компании Eurowings ("дочка" Lufthansa) провести забастовку в Гамбурге и Дюссельдорфе уже 22 ноября.
Группе Lufthansa помимо одноименного бренда принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Germanwings, Eurowings и доли в Brussels Airlines и турецкой SunExpress. В 2015 году они перевезли рекордное количество пассажиров - 107,7 млн человек.Deutsche Welle (Русская редакция)