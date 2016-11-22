Более 5 тысяч пилотов Lufthansa объявили о забастовке

Летчики требуют проиндексировать заработную плату за прошедшие пять лет.

Пилоты Lufthansa хотят получать больше денег

В Германии в среду, 23 ноября, пилоты авиакомпании Lufthansa намерены провести 24-часовую забастовку с требованием индексации заработной платы за прошедшие пять лет. Забастовка пилотов коснется как ближних, так и международных рейсов.

В 2015 году Lufthansa получила рекордную прибыль, и в текущем году результаты ожидаются схожие результаты. При этом, в отличие от летного состава, зарплаты членов правления и наблюдательного совета компании увеличивались до 30%, отмечает член правления немецкого профсоюза пилотов Cockpit Йорг Хандверг, передает DW.

Между тем другой профсоюз - Verdi, объединяющий работников сферы обслуживания, - бортпроводников компании Eurowings ("дочка" Lufthansa) провести забастовку в Гамбурге и Дюссельдорфе уже 22 ноября.

Группе Lufthansa помимо одноименного бренда принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Germanwings, Eurowings и доли в Brussels Airlines и турецкой SunExpress. В 2015 году они перевезли рекордное количество пассажиров - 107,7 млн человек.