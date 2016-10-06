Более 40 стран поддержали декларацию об экспорте военных беспилотников

Декларацию разработали в Госдепе США.
"Признавая, что неправильное использование военных беспилотных летательных аппаратов может питать конфликты и нестабильность, способствовать терроризму и организованной преступности, международное сообщество должно принять соответствующие меры по прозрачности процессов для обеспечения ответственного экспорта и дальнейшего использования этих систем", - говорится в декларации.
Среди стран, поддержавших декларацию, много государств, входящих в НАТО и других союзников США.
Ранее сообщалось, что США построит в Нигере базу для военных беспилотников.
Дроны регулярно используются Францией и США для борьбы с исламистскими группировками: военные рассматривают боевые вылеты на такие задания как ненужный риск для пилотов обычных самолетов.ZN.UA