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Более 40 стран поддержали декларацию об экспорте военных беспилотников

6 октября в 05:43

Декларацию разработали в Госдепе США.

беспилотник
В мире будут действовать правила экспорта беспилотников
Reuters
Более 40 стран приняли декларацию о принципах экспорта военных беспилотных летательных аппаратов, предложенную Государственным департаментом США. Согласно декларации, государства-подписанты должны препятствовать распространению и использованию беспилотников террористами или организованной преступностью, сообщает Reuters.

 "Признавая, что неправильное использование военных беспилотных летательных аппаратов может питать конфликты и нестабильность, способствовать терроризму и организованной преступности, международное сообщество должно принять соответствующие меры по прозрачности процессов для обеспечения ответственного экспорта и дальнейшего использования этих систем", - говорится в декларации.

Среди стран, поддержавших декларацию, много государств, входящих в НАТО и других союзников США.

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 Ранее сообщалось, что США построит в Нигере базу для военных беспилотников.

 Дроны регулярно используются Францией и США для борьбы с исламистскими группировками: военные рассматривают боевые вылеты на такие задания как ненужный риск для пилотов обычных самолетов.

По материалам: ZN.UA
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