Более 40 человек погибли во время взрыва в мечети в Пакистане

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Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

Террористы ИГИЛ совершли теракт в Пакистане irgit / Depositphotos

Пакистане произошел теракт в суфийской мечети в провинции Белуджистан на юге страны. В результате взрыва, по последним данным, погибли 44 человека, около 100 получили ранения.

Взрыв прогремел во время того, как верующие исполняли ритуальный танец, сообщает Укринформ со ссылкой на Voice of America.

Ответственность за совершение теракта взяло на себя ИГИЛ. Среди погибших и раненых есть женщины и дети.

Сообщается, что многие из пострадавших – в критическом состоянии, поэтому количество жертв теракта может увеличиться.

Ранее сообщалось, что террористы ИГИЛ напали на полицейскую академию в Пакистане, погибло 59 человек.