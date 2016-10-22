Более 100 человек пострадали от химической утечки на промпредприятии в Канзасе

На предприятии по производству алкогольных напитков произошла утечка серной кислоты и гипохлорита натрия.
Сообщается, что медицинская помощь в результате инцидента была оказана более 100 местным жителям, 30 из которых были доставлены в больницы.
Люди пострадали еще до того, как местные власти объявили тревогу химического заражения.
Была организована эвакуация детей из местных школ. Власти также призвали местных жителей оставаться в закрытых помещениях. Через несколько часов химическая туча, которая образовалась над городом, рассеялась и опасность миновала.
Как сообщалось, в мае 2016 года над Канзасом пронесся торнадо – несколько человек были ранены.ZN.UA