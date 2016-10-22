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Более 100 человек пострадали от химической утечки на промпредприятии в Канзасе

22 октября в 04:25

На предприятии по производству алкогольных напитков произошла утечка серной кислоты и гипохлорита натрия.

химическое облако
В результате утечки над городом повисло химическое облако
Reuters
В городе Атчисон (штат Канзас, США) в пятницу, 21 октября, произошла химическая утечка на предприятии по производству алкогольной продукции компании MGP Ingredients Inc. По официальной информации, установлено, что произошла утечка серной кислоты и гипохлорита натрия, сообщает Reuters.  

Сообщается, что медицинская помощь в результате инцидента была оказана более 100 местным жителям, 30 из которых были доставлены в больницы.

Люди пострадали еще до того, как местные власти объявили тревогу химического заражения.

Была организована эвакуация детей из местных школ. Власти также призвали местных жителей оставаться в закрытых помещениях. Через несколько часов химическая туча, которая образовалась над городом, рассеялась и опасность миновала.

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Как сообщалось, в мае 2016 года над Канзасом пронесся торнадо – несколько человек были ранены. 

По материалам: ZN.UA
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