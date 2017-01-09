Боевики напали на блокпост в Египте

Вследствие атаки погибло более 10 человек.

Неизвестные напали на КПП в Египте

Группа боевиков с гранатометами напала на блокпост египетской полиции на Синайском полуострове, в результате чего погибло более 10 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД Египта.

Атака произошла в городе эль-Ариш, погибло как минимум девять египетских полицейских и один мирный житель, более 20 человек получили ранения. Кроме того, убито пять нападавших. Ответственность за атаку пока на себя никто не взял, передает русская редакция Deutsche Welle.

По данным информагентств, сначала смертник направил к КПП грузовик, начиненный взрывчаткой, но сотрудникам сил безопасности удалось прицельным огнем вызвать взрыв бомбы до того, как автомобиль достиг блокпоста. После этого боевики начали обстреливать участок из гранатометов. По данным МВД Египта, нападавших было около двадцати.

8 января в результате наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме погибли по меньшей мере четыре и ранены более 15 человек. Жертвами атаки стали израильские военнослужащие.

Правоохранители подозревают, что наезд был умышленным. Представитель израильской полиции назвал инцидент террористической атакой.