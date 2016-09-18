Боевики напали на армейскую базу в Индии, погибли 17 человек

Это один из самых масштабных инцидентов в спорном регионе за последние годы.
В начале атаки загорелись палатки, в которых было размещено значительное количество солдат, вернувшихся с дежурства. В результате пожара погибли 12 индийских военных, еще пятеро – в результате перестрелки с боевиками. Также сообщается, что как минимум четырех боевиков удалось ликвидировать.
Индийские официальные лица считают подобные атаки терактами, а также отмечают, что это один из самых масштабных инцидентов в спорном регионе с 2014 года.Русская служба Би-би-си