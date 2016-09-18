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Боевики напали на армейскую базу в Индии, погибли 17 человек

18 сентября в 13:07

Это один из самых масштабных инцидентов в спорном регионе за последние годы.  

Пакистан, Кашмир
В результате атаки на военный лагерь в индийском Кашмире погибло 17 и ранено 30 солдат
В результате нападения вооруженных боевиков на армейскую индийскую базу в Кашмире на границе с Пакистаном погибли 17 военный. Еще 30 человек получили ранения.

В начале атаки загорелись палатки, в которых было размещено значительное количество солдат, вернувшихся с дежурства. В результате пожара погибли 12 индийских военных, еще пятеро – в результате перестрелки с боевиками. Также сообщается, что как минимум четырех боевиков удалось ликвидировать.

Индийские официальные лица считают подобные атаки терактами, а также отмечают, что это один из самых масштабных инцидентов в спорном регионе с 2014 года.

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По материалам: Русская служба Би-би-си
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