Топ Новости
<
>

Боевики ИГИЛ потеряли стратегическую дорогу в Ираке

26 ноября в 17:31

Силам безопасности Ирака удалось освободить деревню Умм-эль-Масаид.

Армия Ирака
Федеральная полиция Ирака вернула под свой контроль дорогу, связывающую Мосул и «Таль-Афар»

В федеральной полиции Ирака сообщили о захвате стратегической дороги, которая связывает между собой захваченный боевиками террористической организации "Исламское государство" город Мосул и аэропорт "Таль-Афар"

"Войскам федеральной полиции удалось сегодня, 26 ноября, в полдень вернуть под свой контроль дорогу, связывающую Мосул и "Таль Афар", - заявил начальтник ведомства Раид Шакир Джаудат, сообщает Iraqi News.

Он также отметил, что силам безопасности также удалось освободить деревню Умм-эль-Масаид в юго-западном направлении в провинции Нейнава.

Читайте также: Передвижение боевиков ИГИЛ в Мосуле ограничено


Ранее иракские бойцы-шииты поддерживаемые Ираном заявили, что окружили Мосул и отрезали боевиков ИГИЛ в этом городе от остальной территории Ирака и от Сирии.

Ранее сообщалось, что силы международной коалиции во главе с США провели воздушные удары по мосту через реку Тигр, чем ограничили движение боевиков "Исламского государства" между западной и восточной частями Мосула.

Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула. 

За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Ирак боевики США ИГИЛ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.59
EUR 26.99
Последние новости