Боевики ИГИЛ потеряли стратегическую дорогу в Ираке

Силам безопасности Ирака удалось освободить деревню Умм-эль-Масаид.
В федеральной полиции Ирака сообщили о захвате стратегической дороги, которая связывает между собой захваченный боевиками террористической организации "Исламское государство" город Мосул и аэропорт "Таль-Афар"
"Войскам федеральной полиции удалось сегодня, 26 ноября, в полдень вернуть под свой контроль дорогу, связывающую Мосул и "Таль Афар", - заявил начальтник ведомства Раид Шакир Джаудат, сообщает Iraqi News.
Он также отметил, что силам безопасности также удалось освободить деревню Умм-эль-Масаид в юго-западном направлении в провинции Нейнава.
Ранее иракские бойцы-шииты поддерживаемые Ираном заявили, что окружили Мосул и отрезали боевиков ИГИЛ в этом городе от остальной территории Ирака и от Сирии.
Ранее сообщалось, что силы международной коалиции во главе с США провели воздушные удары по мосту через реку Тигр, чем ограничили движение боевиков "Исламского государства" между западной и восточной частями Мосула.
Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.
За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.ZN.UA