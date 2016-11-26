Боевики ИГИЛ потеряли стратегическую дорогу в Ираке

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Силам безопасности Ирака удалось освободить деревню Умм-эль-Масаид.

Федеральная полиция Ирака вернула под свой контроль дорогу, связывающую Мосул и «Таль-Афар»

В федеральной полиции Ирака сообщили о захвате стратегической дороги, которая связывает между собой захваченный боевиками террористической организации "Исламское государство" город Мосул и аэропорт "Таль-Афар"



"Войскам федеральной полиции удалось сегодня, 26 ноября, в полдень вернуть под свой контроль дорогу, связывающую Мосул и "Таль Афар", - заявил начальтник ведомства Раид Шакир Джаудат, сообщает Iraqi News.



Он также отметил, что силам безопасности также удалось освободить деревню Умм-эль-Масаид в юго-западном направлении в провинции Нейнава.

Ранее иракские бойцы-шииты поддерживаемые Ираном заявили, чтов этом городе от остальной территории Ирака и от Сирии.

Ранее сообщалось, что силы международной коалиции во главе с США провели воздушные удары по мосту через реку Тигр, чем ограничили движение боевиков "Исламского государства" между западной и восточной частями Мосула.

Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.