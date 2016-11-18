Боевики ИГИЛ похитили 75 жителей Ирака

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Гражданские были похищены в районе Хавиджа.

Гражданские были похищены за «побег» и помощь другим гражданским покинуть районы, которые контролирует ИГИЛ irgit / Depositphotos

Боевики террористической организации "Исламское государство" похитили 75 гражданских лиц, которые пытались покинуть территорию самопровозглашенного "Халифата" к юго-западу от иракского города Киркук.



"Сегодня боевики ИГИЛ похитили 75 гражданских лиц в районе Хавиджа, во время эвакуации из региона. Гражданские были похищены за "побег" и помощь другим гражданским покинуть районы, которые контролирует ИГИЛ вблизи Киркука и Салахуддина", - заявил глава группировки гражданской обороны "аль-Хашд аль-Шааби" Хассан аль-Савфи, передает Iraqi News.



Он добавил, что боевики ИГИЛ теряют силы для оказания сопротивления войскам международной коалиции, которые наступают на позиции боевиков на основных направлениях в Ираке.



Савфи также призвал чиновников ускорить наступление, чтобы освободить район Хавиджа для спасения гражданских лиц, которые используются в качестве живого щита.

Ранее сообщалось, что иракские военные обнаружили около сотни обезглавленных тел в массовом захоронении к югу от города Мосул, который удерживают боевики террористической организации "Исламское государство".

Напомним, что боевики террористической организации "Исламское государство" казнили в окрестностях иракского Мосула 232 человека.

25 октября в ООН заявили, что в селе Сафина под Мосулом исламисты убили 15 гражданских, а их трупы выбросили в реку, в населенном пункте Тулул-Насер иракские войска обнаружили тела 70 мирных жителей, а также в окрестностях Мосула были найдены тела 50 полицейских.