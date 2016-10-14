Боевики ИГИЛ начали активно осваивать киберпространство – ООН

Террористы расширяют деятельность в других странах мира и выискивают новые источники доходов.

Боевики ИГИЛ осваивают новые виды деятельности dailycaller.com

Потерпев военные поражения и лишившись многих источников доходов, боевики группировки ИГИЛ расширяют деятельность в других странах мира, выискивают новые источники пополнения своей казны и все более активно "осваивают" киберпространство, сказано в докладе Генерального секретаря ООН Совету безопасности ООН, который представил заместитель генсека по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

Как сообщает Центр новостей ООН, в докладе сказано, что пытаясь компенсировать потерю поступлений от торговли нефтью, бойцы ИГИЛ активизировали "налогообложения"/вымогательства, что, по некоторым оценкам, приносит им доход в 30 млн. долл. США в месяц. Также сообщается, что ИГИЛ все более активно и профессионально осваивает киберпространстве. Потенциальные новобранцы все чаще получают от вербовщиков ИГИЛ указания пользоваться закрытыми форумами и системами шифрованных сообщений.

Отмечается, что спецслужбы, даже имеющие самые передовые технологии, не могут расшифровать переписку террористов, которые пользуются каналами "темного интернета" или кодированной связи.

В своем докладе Генеральный секретарь ООН предупредил членов Совбеза о росте бесчинств ИГИЛ в Йемене, Юго-Восточной Азии и Восточной Африке.

"Руководство ИГИЛ сохраняет пристальный интерес к Йемену. Оно отслеживает ход операций на местах и дает руководящие указания и инструкции своим боевикам, действующим в стране", - отметил Пан Ги Мун.

Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ потеряли контроль над нефтяными месторождениями в Ираке.

Также стало известно, что силы международной коалиции уничтожили нефтяную инфраструктуру ИГИЛ в районе города Абу-Камаль и Дей-эз-Зор в Сирии. Так по данным Пентагона, двумя ударами было уничтожено семь нефтяных автоцистерн. Возле города Дейр-эз-Зор нанесено пять ударов, которыми уничтожено семь нефтяных скважин ИГИЛ и повреждены два пути поставок.

Ранее сообщалось, что основным источником финансирования ИГИЛ являлась торговля нефтью, добытой на захваченных ИГ территориях.